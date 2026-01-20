Fransız otomotiv devi Renault, savunma sanayisine yönelik stratejik bir hamle yaparak Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları (İHA) geliştirmek üzere iş birliği kararı aldı. Avrupa'da artan askeri ihtiyaçlar ve tedarik zincirindeki darboğazlar nedeniyle atılan bu adım, otomotiv sektörünün endüstriyel gücünü savunma alanına kaydırmasının en somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ETKİLİ OLDU

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD dış politikasındaki değişimlerin Avrupa’da yarattığı yeni güvenlik gereksinimleri, geleneksel savunma sanayisinin kapasitesini zorlamaya başladı.

Bu noktada devreye giren Renault, projenin Fransa Savunma Bakanlığı ve savunma tedarik ajansının doğrudan gözetiminde yürütüldüğünü bildirdi.

Renault Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive, BFM TV’ye yaptığı açıklamada, Fransız drone sanayisini geliştirmek üzere kendileriyle temasa geçildiğini belirterek; şirketin endüstriyel tasarım, seri imalat ve üretim hızı konusundaki uzmanlığı nedeniyle bu proje için seçildiğini vurguladı.

HEDEF: AYLIK 600 DRONE

Fransız basınında yer alan iddialara göre, Renault ve Turgis Gaillard ortaklığıyla yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik bir drone üretilmesi planlanıyor. "Son derece rekabetçi bir maliyetle" üretilmesi hedeflenen bu araçların, faaliyetin ilk yılı sonunda aylık 600 adetlik devasa bir üretim kapasitesine ulaşabileceği öne sürülüyor.

Üretimin hangi tesislerde yapılacağı konusunda belirsizlik sürerken; Cléon ve Le Mans tesisleri seri üretim için en güçlü adaylar arasında gösteriliyor.