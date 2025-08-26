Elektrikli araç devi Tesla, Autopilot donanımlı bir Model S’in ölümcül kazasıyla ilgili açılan davada tarihi bir cezayla karşı karşıya kaldı. ABD’de görülen davada jüri, Tesla’nın 243 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

TESLA 60 MİLYON DOLAR TEKLİF ETMİŞ

Davacıların avukatlarının mahkemeye sunduğu belgelerde, Tesla’nın daha önce 60 milyon dolarlık uzlaşma teklifinde bulunduğu ancak bu teklifin reddedildiği ortaya çıktı. Florida yasaları gereği davacılar, 30 Mayıs’tan bu yana biriken yasal masrafları da talep edebilecek.

OTOMATİK PİLOT KONTROLDEN ÇIKTI

Dava, Nisan 2019’da Autopilot sürücü destek yazılımına sahip bir 2019 Model S aracının karıştığı kazaya odaklandı. Tesla sürücüsü, park halindeki Chevrolet Tahoe’ya çarptı. Kazada Naibel Benavides Leon hayatını kaybederken, erkek arkadaşı Dillon Angulo ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ DE YÜKLÜ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Jüri, mağdurların mirasına toplam 129 milyon dolar tazminat ve 200 milyon dolar cezai tazminat verilmesine hükmetti. Tesla, bunun 42,6 milyon dolarlık kısmından ve cezai tazminatın tamamından sorumlu tutuldu. Jüri ayrıca kazanın sorumluluğunun yüzde 67’sini Tesla sürücüsüne yükledi, ancak sürücü davada sanık olarak yer almadı.

TESLA İTİRAZ EDECEK

Tesla, kararı reddederek “Bu karar otomotiv güvenliğini geriye götürmekte ve Tesla’nın hayat kurtaran teknolojiyi geliştirme çabalarını tehlikeye atmaktadır” açıklamasını yaptı. Şirketin karara itiraz edeceği belirtildi.

Davacı avukatları ise bunun, Tesla’nın Autopilot sistemi nedeniyle üçüncü kişilerin ölümüne ilişkin görülen ilk dava olduğuna dikkat çekti. Daha önceki benzer davaların çoğu ya mahkemeye gitmeden çözüldü ya da reddedildi.