Otomotiv devi Opel, listeye 7 farklı model ekleyerek bazı arızaları düzeltmek amacıyla geri çağırma kampanyası başlattı. Özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarında kimyasal değişiklik yaşadığı için sorunlar yaşatan hava yastıklarının hayati risk taşıdığı öğrenildi.

Hava yastığının açılmasını gerektiren bir kaza anında bazı mekanizmaların parçalanmasına ve en kötü senaryoda ciddi yaralanmalara neden olabileceği sebebiyle başlatılan geri çağırma kampanyası 2005-2018 arasında üretilen 7 farklı modeli kapsıyor.

BU 7 MODEL LİSTEDE

2005 – 2018 yılları arasında üretilen Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modelleri marka tarafından listeye alındı.

ŞASİ NUMARASINA GÖRE SORGULAMA YAPILACAK

Opel tarafından yapılan açıklamaya göre araçların güvenlik uygulamasından etkilenip etkilenmediğini öğrenmek için firmanın resmi sitesindeki alana aracın şasi numarsını girerek sorgulama yapmak gerekiyor. Geri çağırma işlemleri Takata marka hava yastıklarını kapsıyor.