Hyundai Türkiye, bazı Bayon model araçlarda tespit edilen benzin pompası kaynaklı arıza riski nedeniyle gönüllü geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Şirket, olası mekanik sorunların kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmaması adına araç sahiplerine yetkili servislere başvurmaları çağrısında bulundu.

BENZİN POMPASI ARIZASI

Geri çağırma sürecinin, bazı kullanıcıların benzin pompasına ilişkin yaşadığı problemler sonrası başlatıldığı belirtildi. Arıza, sürüş güvenliğini etkileyebilecek potansiyel riskler taşıdığı için şirket tarafından önleyici bir adım atıldığı ifade edildi.

ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Hyundai Türkiye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Konuyla ilgili bir aksiyon planı oluşturuldu ve uygulama üzerinden belirli model aralığına ve motor donanımına sahip araçlardaki ücretsiz değişim için bir bildiri yayımlandı. Bu sebeple olası arızalar ve hatta sorun yaşayan kullanıcılardan haberimiz olmakla beraber, çözüm için kendilerinin en yakın yetkili servislerimizi ziyaret etmelerini rica ediyoruz.”

HANGİ ARAÇLAR SORUNDAN ETKİLENDİ?

Geri çağırma süreci, sadece belirli model yıllarına ve motor donanımına sahip Bayon araçlarını kapsıyor. Hyundai kullanıcılarının e-Devlet üzerindeki "Araçlarım" sekmesinden ya da Hyundai Türkiye’nin resmi kanalları üzerinden araçlarının çağrı kapsamına girip girmediğini kontrol etmeleri mümkün.