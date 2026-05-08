Otomotiv güvenlik sistemlerinde dünya lideri olan Autoliv, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki operasyonlarını optimize etmek amacıyla Türkiye’deki fabrikalarını kapatıyor. Şirket, teknolojik dönüşüm ve değişen pazar koşulları nedeniyle üretim ağını yeniden yapılandırırken, Türkiye’deki direksiyon simidi, emniyet kemeri ve hava yastığı üretimini bölgedeki diğer tesislerine kaydıracağını duyurdu.

2028 YILINA KADAR VEDA EDECEK

Autoliv tarafından yapılan açıklamaya göre, fabrikaların kapısına kilit vurulması süreci bir anda gerçekleşmeyecek. Üretim faaliyetlerinin 2028 yılının ilk yarısına kadar kademeli olarak azaltılarak durdurulması planlanıyor.

Bu stratejik geri çekilme kararı sonucunda, markanın Türkiye operasyonlarında istihdam edilen yaklaşık 2 bin 200 çalışan ile yollar ayrılacak.

Üretim tesisleri kapansa da Autoliv, Türkiye’deki ticari varlığını tamamen sonlandırmıyor. Şirket; satış, destek ve müşteri odaklı operasyon birimlerini ülkede tutmaya devam edecek.

YENİDEN YAPILANDIRMANIN MALİYETİ 142 MİLYON DOLAR

Dev şirket, bu kapsamlı operasyonel değişikliğin finansal tablosunu da netleştirdi. Yeniden yapılandırma sürecinin toplam maliyetinin 142 milyon dolar seviyesinde olması öngörülüyor.

Bilanço Etkisi: Bu giderin büyük kısmının 2026 yılının ikinci çeyreğinde kayıtlara geçmesi bekleniyor.

Nakit Çıkışı: Toplam maliyetin 129 milyon dolarlık kısmının doğrudan nakit gider (kıdem tazminatları ve çalışan hakları) olacağı tahmin ediliyor.

En dikkat çekici detaylarından biri de şirketin gelecek projeksiyonlarında kullandığı döviz kuru oldu. Autoliv, tazminat paketlerini ve çalışan maliyetlerini hesaplarken ileriye dönük bir risk yönetimi yaparak 1 ABD dolarını ortalama 53 Türk lirası seviyesinde baz aldığını açıkladı.

Bu veri, şirketin uzun vadeli mali planlamasındaki döviz beklentisini de göz önüne serdi.