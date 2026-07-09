Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında küresel markaların ülkeden çekilme kararları, otomotiv sektöründe benzeri görülmemiş bir yasa dışı üretim krizine yol açtı. Alman otomotiv devi BMW'nin resmi olarak Rusya pazarından ayrılmasına rağmen, buradaki eski ortaklık fabrikasında gizli ve yasa dışı bir şekilde üretime devam edildiği ortaya çıktı.

BMW, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında ülkeden resmi olarak çekilmiş ve Kaliningrad’daki Avtotor fabrikasındaki ortaklığını sonlandırmıştı. Ancak Alman devinin onayı, lisansı ve gözetimi olmaksızın, fabrikada yasa dışı bir şekilde X5, X6 ve X7 modellerinin yeniden üretilmeye başlandığı tespit edildi.

BMW SÖZCÜSÜ DOĞRULADI

Konuyla ilgili resmi açıklama yapan BMW Sözcüsü Carolin Bachmann, Kaliningrad'daki Avtotor fabrikasının 2022'deki ayrılık sonrasında ellerinde kalan eski ve kısmen güncelliğini yitirmiş parça kitlerini (CKD) kullanarak sınırlı sayıda korsan üretim yaptığını doğruladı.

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ ESKİ, İÇİ YAN SANAYİ

Ortaya çıkan araçlar tam anlamıyla toplama bir yapıya sahip. Rus internet sitelerinde "2025 ve 2026 model" olarak listelenen bu korsan X6 ve X7 modelleri, BMW'nin küresel pazardaki güncel makyajlı tasarımlarını taşımıyor. Araçlar eski makyajsız gövdeyle üretilirken, BMW sistemlerini baypas etmek için Rus üretimi yerli kablo demetleri ve yan sanayi elektronik kontrol üniteleriyle tamamlanıyor.

BMW'DEN SÜRÜCÜLERE SERT GÜVENLİK UYARISI

BMW'nin Rusya'daki resmi temsilciliği, markanın gözetimi ve kalite kontrolü olmadan üretilen bu araçların sürücüler ve yolcular için büyük tehlike saçtığını duyurdu. Yapılan uyarıda, uzun süre depolarda bekleyen malzemelerin üretim standardını karşılamadığı ve üçüncü taraf tedarikçilerden alınan yan sanayi parçaların ciddi güvenlik açıkları doğuracağı vurgulandı.

'ZAMAN MAKİNESİ' ADIYLA YARI FİYATINA PAZARLIYORLAR

Rusya'daki bazı satış kanalları, bu kaçak araçları satabilmek için "Zaman Makinesi" etiketini kullanıyor. Korsan üretim 2026 model bir X6 için 11.9 milyon Ruble (yaklaşık 157.000 dolar), X7 için ise 12.9 milyon Ruble (yaklaşık 170.000 dolar) fiyat isteniyor. Ülkeye paralel ithalatla sokulan orijinal makyajlı yeni kasa X6 fiyatı ise 228.000 doları buluyor.

FİYATI UCUZ AMA RUS ZENGİNLERİ KORSAN ARACA MESAFELİ

Korsan modeller ciddi bir fiyat avantajı sunsa da Rus tüketiciler güvenlik endişeleri ve kalite eksikliği nedeniyle bu araçlara pek yaklaşmıyor. Rusya'da 2025 yılında paralel ithalat yoluyla 16 binden fazla orijinal BMW satılırken, fabrikada kaçak üretilen bu modellerden yalnızca 145 adet satılabildi.