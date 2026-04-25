Japon otomotiv devi Honda, Güney Kore otomobil pazarındaki 23 yıllık serüvenini sonlandırma kararı alarak sektörde geniş yankı uyandıran bir hamleye imza attı.

Şirketin Kore satış birimi tarafından yapılan sürpriz açıklamaya göre, 2026 yılının sonu itibarıyla ülkedeki araç satış operasyonları tamamen durdurulacak. Seul’de düzenlenen basın toplantısında kararın gerekçelerini paylaşan Honda Korea CEO’su Lee Ji-hong; değişen pazar koşullarını, döviz kuru dalgalanmalarını ve küresel rekabetin getirdiği yeni dengeleri işaret etti.

Sektör kulislerinde ise özellikle Çinli otomobil üreticilerinin bölgedeki artan baskısının bu radikal kararda belirleyici rol oynadığı konuşuluyor.

SERVİS VE DESTEKLERE DEVAM EDECEK

Otomobil satışlarını sonlandırmasına rağmen Honda, mevcut kullanıcılarını mağdur etmemek adına satış sonrası hizmetlerini sürdüreceğini taahhüt etti. Şirket, servis ve destek operasyonlarının kesintisiz devam edeceğini belirterek müşteri memnuniyetini koruma sözü verdi.

Bu geri çekilme hamlesi, markanın Güney Kore’deki varlığını tamamen bitirdiği anlamına gelmiyor; aksine Honda, ülkede oldukça güçlü olduğu motosiklet segmentine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Marka algısını ve ürün rekabetçiliğini motosiklet pazarında derinleştirmeyi hedefleyen şirket, bu alandaki liderliğini yeni bir stratejiyle pekiştirmek istiyor.

2001 YILINDA ÜLKEDE OPERASYONLARA BAŞLAMIŞTI

Honda’nın Güney Kore macerası 2001 yılında motosiklet operasyonlarıyla başlamış, 2003 yılında kurulan otomobil birimiyle de faaliyet alanı genişlemişti. Faaliyete geçtiği günden bu yana ülkede yaklaşık 108.600 otomobil satışı gerçekleştiren marka, asıl başarısını ise 420.600 adetlik satış rakamına ulaştığı motosiklet pazarında yakaladı.