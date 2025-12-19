Küresel yarı iletken sıkıntısı otomotiv sektörünü etkilemeye devam ediyor. Honda Motor, devam eden çip tedarik sorunları nedeniyle önümüzdeki haftalarda Japonya ve Çin’deki bazı üretim tesislerinde araç üretimini geçici olarak durdurma ve azaltma kararı aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre şirket, Çin’deki üç ortak girişim fabrikasında 29 Aralık–2 Ocak tarihleri arasında üretimi askıya alacak. Japonya’da ise Honda, kritik öneme sahip bazı yerli tesislerinde 5 ve 6 Ocak tarihlerinde üretimi durduracak, ardından çip yetersizliği nedeniyle kapasite düşürerek faaliyetlerine devam edecek.

SORUNUN TEDARİK ZİNCİRİYLE ALAKALI OLDUĞU SÖYLENDİ

Investing'de yer alan habere göre, üretimdeki bu aksamanın, Hollanda merkezli yarı iletken üreticisi Nexperia etrafında yaşanan yönetim krizleri ve ihracat kısıtlamalarından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarıyla bağlantılı olduğu ifade edildi. Söz konusu gelişmeler, özellikle araç üretiminde kullanılan eski nesil yarı iletkenlerin sevkiyatını olumsuz etkiliyor.

PİYASAYA DA YANSIDI

Yaşanan gelişmeler piyasalara da yansıdı. Honda’nın Tokyo Borsası’nda işlem gören hisseleri, üretim kesintisi haberlerinin ardından perşembe günü yüzde 2,5 değer kaybetti, cuma günü ise yatay bir seyir izledi.

Otomotiv sektöründe çip krizinin kısa vadede tamamen çözülmesinin zor olduğu belirtilirken, benzer üretim aksaklıklarının önümüzdeki dönemde de devam edebileceği değerlendirildi.