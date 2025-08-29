Ford Motor'un Güney Afrika birimi üretim kapasitesini mevcut ve gelecekteki pazar taleplerini karşılayacak şekilde ayarlamaya çalışırken yüzlerce kişiyi işten çıkarmayı düşünüyor.

Sendika, işten çıkarılacakların Pretoria'daki Silverton otomobil montaj fabrikasında 391 operatör pozisyonu, Gqeberha'daki Struandale motor fabrikasında 73 ve 10 idari pozisyon olduğunu söyledi.

Ford Motor Company of Southern Africa yaptığı açıklamada işten çıkarmaları doğrulayarak her iki fabrikadaki üretim faaliyetlerinde gerekli ayarlamaları yaptığını söyledi.

Ford, "Bu değişiklikler, üretimi optimize etmek ve gelişen pazar taleplerine yanıt vermek için devam eden çabalarımızın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.