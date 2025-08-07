ABD’nin ithalat vergilerini azaltma anlaşmasına rağmen Toyota, 2026 mali yılı sonuna dair faaliyet kârı beklentisini yüzde 16 oranında aşağı çekti; 3,8 trilyon yenden 3,2 trilyon yene revize etti. Şirket, artan maliyetler ve ABD'nin otomobil, parça, çelik ve alüminyum gibi ithalatlara getirdiği yüksek tarifelerin global üreticileri ciddi şekilde zorladığını vurguladı.

Dünyanın en çok otomobil satan markası olan Toyota’nın finans direktörü Takanori Azuma, basın toplantısında yaptığı açıklamada “Pazar koşullarının nasıl şekilleneceğini öngörmek gerçekten çok zor” diyerek, ABD müşterileri için araç üretmeye devam edeceklerini belirtti. Zarar tahminine ABD’deki tedarikçilerin Japonya’dan ithal ettikleri parçaların da dahil olduğu kaydedildi.

RAKİPLERİN ZARARI TOYOTA'YA GÖRE DÜŞÜK

Toyota’nın rakipleri de tarifelerden etkilense de, açıkladıkları zarar tahminleri Toyota’ya kıyasla oldukça düşük. General Motors 4 ila 5 milyar dolar, Ford ise 3 milyar dolarlık kayıp öngörürken, Stellantis’in tarifeler nedeniyle bu yılki ek maliyeti 1.7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Toyota, yalnızca Nisan-Mayıs döneminde tarifelerin etkisini 180 milyar yen olarak açıklamıştı ancak bu sadece araç ihracatına yönelikti. Şirketin ilk kez tüm yıl için bir zarar tahmini paylaşması dikkat çekti.

İLK ALTI AYDA ABD'DE 1.1 MİLYON ARAÇ ÜRETTİ

2025’in ilk altı ayında Toyota ve Lexus markalarıyla Kuzey Amerika’da yaklaşık 1.1 milyon araç üreten şirketin, sadece ABD’deki üretimi 700 bini aştı. Ancak ABD operasyonlarında 63.6 milyar yenlik faaliyet zararı kaydedildi; bu rakam geçen yıl aynı dönemde 100.7 milyar yen kâr açıklanmıştı.

Toyota’nın üretim zinciri ABD, Kanada, Meksika ve Japonya arasında dağılmış durumda, bu da tarifelerden doğrudan ihracatın yanı sıra bölge içi taşımalar yoluyla da etkilenmesine neden oluyor.

TARİFENİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

ABD ve Japonya arasında geçtiğimiz ay varılan ticaret anlaşması, Japon otomobil ihracatına uygulanan yüzde 27.5’lik tarifeyi yüzde 15’e düşürmeyi hedefliyor. Ancak bu indirimin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil.

Toyota, düşen iç satışlara rağmen Japonya’da yeni bir fabrika kurma planını da açıkladı. 2030’ların başında faaliyete geçmesi planlanan bu fabrikanın hangi modelleri üreteceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan, şirket hisseleri, kâr açıklamasının ardından yüzde 1.5 değer kaybetti.