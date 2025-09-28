Global çapta elektrikli araçların otomotiv sektörüne dahil olmasıyla beraber, teknoloji ve doğa dostu bir kullanımı öncelemesi elektrikli araçların tercih sebeplerinden biri olarak ön plana çıkıyordu. Fakat ABD’deki federal vergi indirimlerinin sona ermesi kararıyla birlikte elektrikli araç satışlarının düşüşe geçeceğine dair tahminler artış gösterdi.

Bununla beraber otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan Honda‘nın hamlesi de dikkat çekti. Honda ve GM ortaklığıyla ABD için üretilen Acura ZDX’i, piyasaya henüz sürülmüş olmasına rağmen üretimden kaldırdı.

Şirket sözcüsü Chris Naughton tarafından yapılan açıklamada bu kararın, "ürün portföyünü müşterilerin ihtiyaçları ve piyasa koşullarıyla daha iyi uyumlu hale getirmek" amacıyla alındığı belirtildi.