Skoda, 2025’te hem finansal hem operasyonel açıdan tarihinin en güçlü sonuçlarını elde etti. Şirketin geliri 30,1 milyar euroya, faaliyet kârı ise 2,5 milyar euroya çıktı. Toplam satışlar 1 milyon 43 bin 900 adede ulaşırken, marka altı yıl sonra yeniden 1 milyon barajını aştı. Avrupa’da en çok satış yapan üçüncü üretici konumuna yükselen Škoda, aynı zamanda en hızlı büyüyen markalar arasında yer aldı.

TÜRKİYE PAZARI VE SUPERB VURGUSU

Türkiye’ye özel değerlendirmelerde bulunan Zellmer, "Superb sedan modelimizin üretiminin yarısını Türkiye’ye gönderiyoruz. Bu araç adeta Türkiye için geliştirildi" dedi.

Zellmer ayrıca, distribütör Yüce Auto’nun müşteri memnuniyetindeki başarısının markanın Türkiye’deki konumunu güçlendirdiğini ifade etti. Avrupa’da büyümenin sınırlarına yaklaşıldığını belirten CEO, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu’nun yeni odak pazarlar olacağını söyledi.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM HIZ KAZANDI

Markanın elektrikli ve plug-in hibrit araç teslimatları 2025’te iki katını aşarak 218 bin 700’e ulaştı. Avrupa’da satılan her dört Skoda’dan biri artık elektrik destekli motor taşıyor.

Elroq ve Enyaq modellerinin yakaladığı ivmenin, 2026’da piyasaya çıkacak kompakt Epiq ve yedi koltuklu Peaq ile sürdürülmesi planlanıyor.