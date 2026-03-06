BYD Türkiye, Mart ayı fiyat listesiyle birlikte pazardaki konumlanmasını yeniden belirledi. Marka, portföyündeki 4 farklı seçeneği satıştan çekerken, özellikle giriş seviyesi modellerin listeden çıkarılması dikkat çekti. Bu hamleyle birlikte markanın Türkiye’deki en erişilebilir model seçenekleri azalırken, ürün gamı daha çok premium ve performans odaklı araçlara odaklandı.

ÜRÜN GAMINDAN KRİTİK EKSİLMELER

Yeni strateji kapsamında ATTO 2, DOLPHIN ve SEAL U EV modelleri Türkiye satış listesinden tamamen çıkarıldı. En çarpıcı gelişme ise SEALION 7 modelinde yaşandı. Aracın uygun fiyatlı versiyonunun satışına son verilmesiyle birlikte, modelin başlangıç fiyatı bir önceki aya göre yaklaşık 2 milyon TL yükselerek 4 milyon 190 bin TL seviyesine ulaştı.

HAN MODELİNDE İNDİRİM, TANG ZİRVEDE

Markanın amiral gemisi sedan modeli HAN, Mart ayında fiyatı düşen tek seçenek oldu. 4 milyon 573 bin TL seviyesine gerileyen HAN, 380 kW gücündeki motoruyla üst segmentteki yerini koruyor. Ailenin en pahalı üyesi olan 4x4 çekişli TANG modeli ise 5 milyon 418 bin TL’lik fiyat etiketini koruyarak zirvedeki yerini sürdürdü.

PERFORMANS MODELLERİ LİSTEDE KALDI

BYD, Türkiye pazarında popüler olan ATTO 3 modelini 2 milyon 249 bin TL, performans odaklı sedan modeli SEAL’ı ise 2 milyon 429 bin TL başlangıç fiyatıyla satışta tutmaya devam ediyor. Bu modellerin fiyatlarında Şubat ayına oranla bir değişiklik yapılmazken, markanın satış hacmini bu modeller üzerinden sürdürmeyi hedeflediği görülüyor.