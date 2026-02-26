Şirketin 2025’in ikinci yarısındaki düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) 1,38 milyar euro negatif gerçekleşti. Açıklanan zarar ve AOI rakamlarının, daha önce paylaşılan ön tahmin aralıkları içinde kaldığı belirtildi.

Temmuz-Aralık döneminde net gelirlerini yıllık bazda yüzde 10 artıran Stellantis, buna karşın 2025 genelinde toplam 25,4 milyar euro tutarında değer düşüklüğü (writedown) kaydetti.

CEO Antonio Filosa, sonuçların “enerji dönüşümünün hızını fazla iyimser tahmin etmenin maliyetini yansıttığını” ifade etti.

6,5 MİLYAR EUROLUK NAKİT ÇIKIŞI

Değer düşüklüklerinin bir kısmı, önceki CEO Carlos Tavares dönemindeki maliyet kısıntılarına bağlanan araç kalite sorunlarından kaynaklandı.

Toplam writedown tutarının yaklaşık 6,5 milyar eurosunun nakit ödeme olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ödemelerin 2026’dan itibaren dört yıla yayılacağı açıklandı.

2026 hedefleri korundu, temettü yok

Şirket, 2026 yılına ilişkin beklentilerini koruduğunu duyurdu. Buna göre net gelirlerde orta tek haneli yüzde artış, düzeltilmiş faaliyet marjında ise düşük tek haneli oran hedefleniyor.

Sanayi kaynaklı serbest nakit akışının ise ancak 2027’de yeniden pozitife dönmesi bekleniyor. Stellantis ayrıca bu yıl temettü ödemesi yapmayacağını teyit etti.