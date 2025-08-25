ABD’nin Delaware Eyaleti’nde açılan bir toplu davada, Nissan’ın VC-Turbo motorlarının ciddi sorunlar yaşattığı iddia edildi. Reuters’ın aktardığı bilgilere göre, bu motorlar teoride performans ve yakıt tasarrufunu dengelemek için tasarlandı ancak uygulamada birçok sürücüyü yolda bıraktı.

Davada yer alan iddialara göre, araç sahipleri motorlarında duraklama, yüksek frekansta sesler, rölantide zorlanma, stop etme, güç kaybı ve tamamen durma gibi problemlerle karşı karşıya kaldı. Ayrıca belgelerde, Nissan’ın bu kusurları bildiği ya da bilmesi gerektiği ancak tüketicilerden gizlediği öne sürülüyor.

Davacılardan Dennis Becker’in yaşadıkları ise dikkat çekti. Florida’da yeni aldığı 2023 model Nissan Rogue yalnızca 247 kilometre yol yaptıktan sonra “Motor Arızası Gücü Düştü, Hemen Servise Gidin” uyarısıyla durdu.

Yetkili servis tarafından akü değişimi, yazılım güncellemesi ve egzoz gazı devridaim valfi değişimi yapılmasına rağmen sorun çözülemedi. Becker, aracının halen arızalı olduğunu belirtti.

Toplu dava dilekçesinde, Nissan’ın garanti kapsamındaki arızaları sürekli reddettiği, müşterileri teşhis ve onarım masraflarını karşılamaya zorladığı da iddialar arasında.

HANGİ MODELLER ETKİLENDİ?

Toplu dava, 2021-2023 Nissan Rogue, 2019-2023 Altima ve 2019-2023 Infiniti QX50 modellerini kapsıyor. İddialara göre, Nissan’ın yakın zamanda başlattığı geri çağırma süreci ise çoğu kullanıcı için yalnızca birkaç yağ değişimiyle sınırlı kaldı. Eğer mahkeme iddiaları doğrularsa, otomobil devinin büyük bir tazminat yüküyle karşılaşabileceği belirtiliyor.