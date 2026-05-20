Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan emniyet raporuna göre, söz konusu geri çağırma kararı, araçların hibrit güç kontrol ünitelerinde (HPCU) tespit edilen bir teknik aksaklık nedeniyle alındı.

Raporda, yüksek elektriksel yük altında kalan ünitelerin aşırı ısınma eğilimi gösterdiği, bu durumun sistem montaj grubunda ve iç bileşenlerde lokal termal hasara yol açabileceği belirtildi.

ARAÇLAR SEYİR HALİNDEYKEN ANİDEN STOP EDİYOR

NHTSA, teknik kusurun araçların seyir halindeyken aniden stop etmesine (çalışmamasına) yol açabileceği ve olası bir yangın riskini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Geri çağırma kararının, ABD genelinde satılan toplam 54 bin 337 adet aracı kapsadığı bildirildi. Şirket yetkilileri, risk altındaki araçların 2024 ile 2026 model yılları arasında üretilen belirli Elantra Hybrid modelleri olduğunu açıkladı.

Hyundai tarafından yapılan resmi açıklamada, şu ana kadar söz konusu arızadan kaynaklanan herhangi bir yaralanma, can kaybı veya kaza raporunun kendilerine ulaşmadığı bilgisi paylaşıldı.

ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAPILACAK

Teknik problemin giderilmesi için donanımsal bir parça değişimine ihtiyaç duyulmadığını aktaran Hyundai mühendisleri, sorunun dijital optimizasyonla çözüleceğini duyurdu. Yetkili servislerde araçların kontrol yazılımları ücretsiz olarak güncellenecek ve sistemin aşırı yüklenmesi engellenecek.

Etkilenen araç sahiplerine yönelik resmi bilgilendirme mektuplarının önümüzdeki haziran ayı itibarıyla postalanmaya başlanacağı öğrenildi.