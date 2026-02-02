ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford'un en çok satan modellerinden biri olan F-150 kamyonetler hakkında kapsamlı bir güvenlik soruşturması başlattığını duyurdu. Sürücülerden gelen ciddi şikayetler üzerine başlatılan bu süreç, toplamda 1,27 milyon aracı kapsıyor.

SÜRÜCÜ MÜDAHALESİ OLMADAN VİTES DÜŞÜYOR

Soruşturmanın odağında, sürüş esnasında herhangi bir uyarı verilmeden veya sürücü müdahalesi olmaksızın gerçekleşen "beklenmedik vites düşürme" olayları yer alıyor. NHTSA'ya ulaşan bildirimlere göre, araçlar seyir halindeyken aniden alt viteslere geçiş yapıyor.

ARKA TEKERLEKLERDE KİLİTLEME RİSKİ

Şikayetlerin bir diğer boyutu ise vites düşürmeyle bağlantılı olarak ortaya çıkan geçici arka tekerlek kilitlenmeleri. Sürücüler, bu durumun ani kontrol kayıplarına yol açabileceğini ve özellikle yüksek hızlarda trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtiyor.

NHTSA SÜRECİ NASIL YÜRÜTECEK?

Kurum tarafından yapılan açıklamada, bildirilen teknik aksaklıkların sürüş güvenliği üzerindeki doğrudan etkilerinin titizlikle değerlendirileceği vurgulandı. İnceleme sonucunda araçların güvenliği tehdit ettiği kesinleşirse, Ford'un geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlatması gündeme gelebilir.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI?

Şu an için resmi bir geri çağırma kararı bulunmasa da, 1,27 milyon Ford F-150 kullanıcısının araçlarındaki vites geçişlerini yakından takip etmesi öneriliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında NHTSA ve Ford kanadından gelecek yeni açıklamalar, araçların teknik akıbetini belirleyecek.