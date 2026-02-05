İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars’ın hisseleri perşembe günü yüzde 28’den fazla değer kaybederek şirket tarihinin en kötü işlem gününe doğru ilerledi. Çinli Geely Holding’in sahibi olduğu otomobil üreticisi, dördüncü çeyrek faaliyet kârında sert bir düşüş açıklarken, bu gerilemenin arkasında ABD tarifeleri, olumsuz kur etkileri ve zayıf talep olduğunu bildirdi.

Şirket, karşılaştırılabilir kalemler hariç tutulduğunda dördüncü çeyrek faaliyet gelirinin 1,8 milyar İsveç kronu (200,46 milyon dolar) olduğunu duyurdu. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68’lik bir düşüşe işaret ediyor. Hisselerdeki sert gerileme, yatırımcıların açıklanan sonuçlara verdiği olumsuz tepkiyi yansıtıyor.

Volvo Cars CEO’su Hakan Samuelsson, CNBC’ye yaptığı açıklamada özellikle Çin pazarında son derece zorlu bir ortam bulunduğunu ve rekabetin çok sert olduğunu söyledi. Samuelsson, Avrupa’daki diğer otomobil üreticilerinin de benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. ABD ve Çin’de elektrikli araç teşviklerinin sona ermesinin de dış koşulları daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Buna karşın Samuelsson, şirket içinde maliyetlerin düşürülmesi ve pozitif nakit akışının güvence altına alınması yönünde önemli çalışmalar yapıldığını vurguladı. Yıl boyunca elde edilen en önemli olumlu gelişmelerin bunlar olduğunu dile getirdi.

TARİHİ DÜŞÜŞ

Volvo Cars hisseleri son olarak yüzde 28,2 düşüşle işlem görüyordu. Tek bir işlem gününde yüzde 11,2’den fazla bir gerileme, şirket için şimdiye kadarki en kötü günlük performans anlamına geliyor.

UBS analistleri, açıklanan kâr hayal kırıklığı sonrasında 2026 yılının tamamına ilişkin faiz ve vergi öncesi kâr (EBIT) beklentilerinde yüzde 10 ila 15 arasında aşağı yönlü revizyonlar beklediklerini bildirdi. Analistler, 2025’in son üç ayında temel EBIT marjının yüzde 0’a yakın olmasının daha büyük indirimler anlamına gelebileceğini de belirtti.