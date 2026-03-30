Sektör temsilcileri, jeopolitik gelişmelerin hem tüketici hem de filo tarafında temkinli bir bekleyişe yol açtığını, iç pazarda temponun belirgin şekilde düştüğünü dile getirdi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yetkilileri pazarda yavaşlamayı doğrularken, mart ayında yüzde 15’e yakın daralmaya işaret etti.

2025 mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 116 bin 900 adetle rekor kırmıştı. 2026'nın mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 100 bin adedin altında kalacağı tahmin ediliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞ MALİYETLERİ ETKİLİYOR

Honda Türkiye Başkan Yardımcısı Bülent Kılıçer, “Biz de pazardaki yavaşlamayı gözlemliyoruz. Şu an için fiyatlarda bir artış yok, kampanyalar devam ediyor ancak ileriye dönük riskler talebi bir miktar geri çekiyor. Benzer tabloyu hem kendi satışlarımızda hem de genel pazarda görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Orta vadede maliyet baskısının artabileceğine dikkat çeken Kılıçer, “Petrol fiyatlarının yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle distribütörlerin fiyatlara dokunmak zorunda kalabileceğini düşünüyorum. Bu da talebi bir miktar daha aşağı çekebilir. Petrol fiyatlarındaki artış, üretim, lojistik ve sigorta maliyetlerini doğrudan etkiliyor” açıklamasında bulundu.

TİCARİ KREDİLERDEKİ ARTIŞ PAZARA OLUMLU YANSIMADI

Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, savaş öncesinde pazarın daha güçlü bir görünüm sergilediğini fakat son gelişmelerle birlikte talebin zayıfladığını dile getirdi.

Gülan, “Mart ayında 100 bin adedin üzerinde bir satış beklentisi vardı. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte alternatif yatırım araçlarına yönelim arttı, talep zayıfladı. Mevcut tabloda mart ayının 97-100 bin adet seviyesinde kapanmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ekonomi'de yer alan habere göre, finansman tarafındaki değişime de dikkat çeken Gülan, “Filo şirketleri daha düşük faiz beklentisiyle alımlarını ötelemişti. Ancak kredi maliyetlerinin artmasıyla bu planlar değişti. Ticari kredi faizlerinin 36-37 seviyelerinden 42-43 bandına çıkması pazarı doğrudan etkiledi” değerlendirmesinde bulundu.

Şubat ayında otomotiv pazarı uzun bir aranın ardından daralmıştı. ODMD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,97 daralarak 88 bin 39 adet oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİM HIZLANDI

Ortadoğu’da yaşanan gerilimle birlikte artan yakıt fiyatları, tüketici ve şirketleri alternatif mobilite çözümlerine yönlendiriyor.

Sektör temsilcileri, özellikle şirket araçlarında elektrikli modellere geçişin hızlandığını belirtiyor. Otomotivciler, geçen yıl başlayan elektrikli araçlara yönelik trendin 2026’da ivme kazanarak devam etmesini bekliyor.

MALİYET TARAFINDAKİ BELİRSİZLİK ARTIYOR

Sektör temsilcileri, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışın fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı yarattığını belirtiyor. Özellikle petrokimya ve plastik aksam maliyetlerindeki yükseliş ile taşıma giderlerindeki artışın, otomobil fiyatlarına yansıma riski taşıdığı ifade ediliyor.

Olası bir çip krizi ihtimali de maliyet tarafındaki belirsizliği artırırken, ikinci el pazarında ise durgunluk dikkat çekiyor. Tüm bu unsurların birleşmesi, önümüzdeki dönemde otomobil fiyatlarında yukarı yönlü hareketin güçlenebileceğine işaret ediyor.