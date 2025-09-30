Son olarak filtre, fren, silecek ve aydınlatma sistemleri üreten First Brands şirketi, iflas başvurusunda bulundu. Bu gelişme, araç kredisi sağlayıcısı Tricolor Holdings’in çöküşü ve Marelli’nin Haziran ayında iflasını açıklamasının hemen ardından geldi.

TÜM EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR

Ekonomistler, bu iflasların sadece otomotiv sektörünü değil, tüm ekonomiyi tehdit eden bir domino etkisinin başlangıcı olabileceğini söylüyor. Özellikle düşük gelirli tüketicilerin ödeme güçlüğü yaşaması, bankaların riskli kredi vermeye devam etmesi, daha büyük bir borç krizini tetikleyebilir.

Tüketici Koruma Federasyonu’ndan Erin Witte, Tricolor’un iflasının ardından pek çok borçlunun araçlarına erişimini kaybettiğini, takas ettikleri araçların bedellerinin ödenmediğini ve bunun sonucunda yanlış el koymalar veya kredi notu düşüşleri gibi sorunlar yaşandığını söyledi. Witte, “Bu durum, otomotiv finans piyasasının ne kadar kırılgan hale geldiğini gösteriyor” dedi.

İthalat vergileri de durumu zorlaştırıyor. Otomobil üreticileri bugüne kadar bu yükü fiyatlara yansıtmadan üstlense de, bu sürdürülebilir değil. Ford, bu yıl 2 milyar dolar zarar beklerken, GM’nin kaybı 4 ila 5 milyar dolar arasında olabilir.

Analistler, 2008’deki gibi tüketici harcamalarının daralması, konut kredilerinde temerrütler ve büyük şirket iflasları zincirleme etki yaratabileceği uyarısında bulunuyor.