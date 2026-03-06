Wood Mackenzie raporuna göre küresel lityum arzında beklenen ilk ciddi açık 2028 yılında yaşanacak. Yatırımların hız kazanmaması durumunda, enerji dönüşümü senaryolarına bağlı olarak lityum talebi 13 milyon tonun üzerine çıkacak. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PİYASAYI SIKIŞTIRIYOR Lityum talebinin yüzde 80'i doğrudan elektrikli araç bataryalarından kaynaklanıyor. 2040 yılında küresel otomobil satışlarının yüzde 75'inin elektrikli olması beklenirken, mevcut lityum projeleri bu hıza yetişemiyor. AÇIĞI KAPATMAK İÇİN DEV YATIRIM ŞART Bataryaların geri dönüştürülmesi lityum ihtiyacını karşılamada yetersiz kalıyor. Büyük hacimli geri dönüşüm akışının ancak 2040’lı yıllarda devreye girmesi beklenirken, 2050 yılına kadar lityum açığını kapatmak için 276 milyar dolarlık dev yatırım gerekiyor. TALEBİN YÜZDE 7 ORANINDA BÜYÜMESİ BEKLENİYOR Yenilenebilir enerjiye geçişle birlikte şebeke ölçekli dev batarya sistemlerine duyulan ihtiyaç, lityum üzerindeki baskıyı katlıyor. Enerji depolama çözümlerine yönelik talebin her yıl yüzde 7 oranında büyümesi öngörülüyor.

