İstanbul Esenyurt’ta bir sitenin otoparkında, tekerlekli sandalyedeki bir kişi 3 kişi tarafından darbedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi’nde meydana geldi.

Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma sırasında, 3 kişilik grup tekerlekli sandalyedeki kişiyi yere düşürdü ve saldırdı. Saldırganlar olayın ardından otoparktan uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar yaralıya yardım etti.

Olay anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.