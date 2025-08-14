Türkye'de otostop yaparak seyahat eden bir kadın gezgin, bindiği araçta sürücünün tacizine maruz kaldığını sosyal medyadan paylaştı. Yaşadığı olayı “Yazarken bile hala etkisindeyim” diyerek aktaran kadın, önce sohbet ettiklerini, ardından sürücünün elini bacağına attığını söyledi.
“Bu adi dokunmaya çalıştı bana, elim ayağım titredi” ifadelerini kullanan gezgin, olay sırasında büyük korku yaşadığını belirtti.
Yaşanan olayın ardından gencin, sürücü hakkında şikayetçi olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.