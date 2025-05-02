Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, akşam saatlerinde yurtlarına ulaşmak için otostop çekerken tanımadıkları bir sürücünün aracına bindi. Yol boyunca sürücüyle sohbet eden öğrenciler, kendisine "Dayı" diye hitap ettikleri kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğunu araçtan inerken öğrendi.

Yolculuk sırasında öğrencilerden biri, rektörü tanıyıp tanımadıkları sorusuna “Hayır” cevabını verirken, Prof. Dr. Yıldız’ın “Benim” yanıtı karşısında büyük şaşkınlık yaşandı. Aracın ön koltuğunda oturan ve Diyarbakırlı olduğu öğrenilen Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir’in "Dayı rektörüm!" şeklindeki tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Video kısa sürede büyük ilgi görerek yüz binlerce kez izlendi.