Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde yapılan zamlar açıklandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı köprü ve otoyollarda geçiş ücretleri en düşük yüzde 18 oranında artırıldı.

Yeni tarifeye göre, Osmangazi ile 1915 Çanakkale köprülerinde geçiş ücretine yüzde 17,6 artış yapıldı.

Devlet tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücretlerinde ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Buna göre, otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde oluştu...

Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü için 2026 başında 995 lira olan geçiş ücreti 1170 liraya çıktı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de geçiş ücreti 95 liradan 110 liraya yükseldi.