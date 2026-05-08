Banu Alkan’ın, kardeşi Neziha Pekduyar’ın kiraladığı evde yaşadığı ortaya çıktı.

İddiaya göre ev sahibi, daireyi Alkan’ın kardeşi Neziha Pekduyar adına kiraya verdi. Ancak süreç içinde aidat ödemelerinin aksaması üzerine evde aslında Banu Alkan’ın yaşadığı ortaya çıktı.

TAHLİYE İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Bunun üzerine ev sahibi, kira sözleşmesine aykırı kullanım olduğu gerekçesiyle noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Sorunun çözülmemesi sonrası tahliye istemiyle dava açıldı.

Habertürk TV’nin haberine göre dava sürerken Banu Alkan’ın evi tahliye edip anahtarı ev sahibine teslim ettiği belirtildi. Mahkeme ise tahliye gerçekleştiği için “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetti. Mahkeme, dava masraflarının da Banu Alkan tarafından karşılanmasına karar verdi.