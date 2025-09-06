Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yeni kararlar yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında düzenlemeye gidildi. Buna göre, yat, kotra, 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri ile eğlence ve spor amaçlı kullanılan deniz taşıtlarında sıfır olan ÖTV oranı yüzde 8 olarak belirlendi.

Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan ve özel amaçla kullanılan yatlarda, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, daha önce motorlu araçlar vergisi alınmıyordu. Ancak yeni kararla birlikte artık yüzde 8 ÖTV tahsis edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen söz konusu karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.