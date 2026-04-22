Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile birlikte, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanma koşullarında teknik düzenlemelere gidildi.

Düzenleme, özellikle ortopedik engeli bulunan ve bu durumu nedeniyle sürücü belgesi alamayacak olan bireylerin hak sahipliğine ilişkin usul ve esasları netleştiriyor.

ORTOPEDİK ENGELLİLER İÇİN EHLİYET DÜZENLEMESİ

Tebliğde yer alan temel maddelerden biri, engel derecesiyle ilgili kriterleri kapsıyor. Buna göre:

-Engel oranı yüzde 90'ın altında olup, yüzde 40 ve üzerinde ortopedik engeli bulunan bireyler,

-Ortopedik engeli sebebiyle sürücü belgesi alamayacak durumda olduklarını belgelemeleri kaydıyla,

-Taşıt alımlarında ÖTV istisnasından faydalanabilecekler.

MUAFİYET KAPSAMINDAKİ ARAÇLAR VE FİYAT SINIR

İstisna kapsamında iktisap edilebilecek taşıtlar için belirlenen mali ve teknik sınırlandırmalar şu şekildedir:

Fiyat Limiti: Aracın vergiler dahil satış bedelinin 2 milyon 873 bin 900 TL'nin altında olması gerekmektedir.

Araç Türleri: Binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve steyşın vagon tipi araçlar muafiyet listesinde yer almaktadır.

Motor Hacmi: Bu araçların motor silindir hacminin 2.800 cm³ veya altında olması şartı aranmaktadır.

Düzenleme kapsamında motosiklet alımlarına yönelik özel bir madde de yer almaktadır. Ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, herhangi bir motor silindir hacmi kısıtlamasına tabi olmaksızın tüm motosiklet modellerini ÖTV ödemeden satın alabilme hakkına sahip olmuştur.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olan bu tebliğ, yayımlandığı tarih itibarıyla geçerlilik kazandı.

Düzenleme, belirlenen şartları taşıyan vatandaşların 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilgili araç tiplerinde vergi istisnasından yararlanmasını öngörüyor.