Her yıl benzer başlıklarla dolaşıma sokulan “25 yaş üstü aracını hurdaya ayırana ÖTV’siz yerli sıfır araç” iddiası yeniden tartışma yarattı.

Ünlü otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, X hesabından yaptığı paylaşımda, konunun ısrarla “olacakmış gibi” servis edildiğini ancak bunun gerçekçi olmadığını vurguladı.

Özpeynirci’ye göre mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının bir karşılığı bulunmuyor.

“Hurda teşviki”nin bir ekonomik politika olmadığını savunan Özpeynirci, bunun her yıl tekrar gündeme getirilerek beklenti oluşturulan bir söylem haline dönüştüğünü ifade etti.

'ÖTV'SİZ SIFIR ARAÇ FİKRİNİN KARŞILIĞI YOK'

Özpeynirci'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Her yıl olduğu gibi…

Israrla konuşuluyor, ısrarla yazılıyor, ısrarla “olacakmış gibi” servis ediliyor.

Ama gerçeği net söyleyelim:

Gerçekleşme ihtimali yok.

Yine benzer manşetler dolaşımda:

“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çalışmasına göre, 25 yaş üzeri aracını hurdaya ayıranlar ÖTV’siz yerli sıfır araç alabilecek.”

Oysa tablo çok açık:

Mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar yapısı içinde ÖTV’siz sıfır araç fikrinin karşılığı yok.

Türkiye’de hurda teşviki; bir ekonomik politika değil, her yıl ısıtılıp gündeme sürülen bir beklenti üretim hattı."