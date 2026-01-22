Süper Lig'de ara transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai için teklifler gelmeye devam ediyor.

Avrupa devlerinin yanı sıra Galatatasaray'ın da renklerine bağlamak için kollarını sıvadığı genç yıldız için transfer pazarlığı kızışıyor. HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Christ Inao Oulai için Trabzonspor'a yaptığı teklifi artıracak.

BONSERVİS ARTI TAKAS FORMÜLÜ

İlk teklifi Trabzonspor tarafından yetersiz bulunarak reddedilen Galatasaray, bonservis ve takas formülünü masaya yatırdı. Galatasaray'ın masaya koymaya hazırlandığı yeni teklif 25 milyon Euro + Ahmed Kutucu oldu.

Trabzonspor'un Oulai için beklentisi de belli oldu. Haberin detayında bordo mavili ekibin, Avrupa devlerini peşine takan genç orta saha oyuncusu için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor. Önümüzdeki günlerde transfer pazarlığının kızışması da bekleniyor.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Trabzonsporlu taraftarlar Oulai'nin Galatasaray'a olası satışı için sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Daha önce Uğurcan Çalır transferinde de yönetime tepkisini gösteren bordo mavili taraftarlar, kritik bir oyuncularının daha rakiplerine transfer olma ihtimalini olumsuz karşıladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da teklifler ile alakalı "Oulai transferiyle alakalı yazılan haberler doğru değil. Bir anlaşma yok. Oulai için Türkiye içinden ve dışından pek çok teklif aldık ama Trabzonspor'un kafasındaki rakama gelen bir teklif yok.

Galatasaray'dan Oulai için teklif geldi. Bizim beklentimiz 40 milyon euro ve üstü." dedi.