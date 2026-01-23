Süper Lig'de ara transfer döneminde hareketlilik devam ederken Galatasaray'dan Christ Inao Oulai hamlesi geldi.

Avrupa devlerinin yanı sıra Galatasaray'ın da renklerine bağlamak için harekete geçtiği genç yıldız için transfer pazarlığı her geçen saat kızışıyor.

BONSERVİS ARTI TAKAS FORMÜLÜ

İlk teklifi Trabzonspor tarafından yetersiz bulunarak reddedilen Galatasaray, bonservis ve takas formülünü masaya yatırdı. Başkanlar düzeyinde devam eden görüşmelerde Galatasaray'ın son teklifinin 30 milyon Euro + Ahmed Kutucu olduğu ifade ediliyor.

Trabzonspor'un Oulai için beklentisi de net şekilde dile getirildi. Bordo mavili ekip, Avrupa devlerini peşine takan genç orta saha oyuncusu için 40 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bekliyor. Önümüzdeki günlerde transfer pazarlığının kızışması da bekleniyor.

Oulai'nin eski kulübü Bastia'nın da sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak olması bir başka önemli detay olarak dikkat çekiyor.

ERTUĞRUL DOĞAN: BEKLENTİMİZ 40 MİLYON VE ÜSTÜ

Trabzonsporlu taraftarlar Oulai'nin Galatasaray'a olası satışı için sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Daha önce Uğurcan Çakır transferinde de yönetime tepkisini gösteren bordo mavili taraftarlar, kritik bir oyuncularının daha rakiplerine transfer olma ihtimalini olumsuz karşıladı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da teklifler ile alakalı "Oulai transferiyle alakalı yazılan haberler doğru değil. Bir anlaşma yok. Oulai için Türkiye içinden ve dışından pek çok teklif aldık ama Trabzonspor'un kafasındaki rakama gelen bir teklif yok.

Galatasaray'dan Oulai için teklif geldi. Bizim beklentimiz 40 milyon euro ve üstü" dedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Oulai, sosyal medyada Galatasaray'la ilgili bir paylaşıma kayıtsız kalmadı.

19 yaşındaki oyuncu, Fabrizio Romano'nun Galatasaray'ın Noa Lang transferini duyurduğu paylaşımı beğendi.

Bu beğenini Oulai'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği şekilde yorumlandı. Trabzonsporlu taraftarlar ise genç yıldızın Galatasaray gündemi varken bu hamleyi yapmasına tepki gösterdi.

ABİSİNDEN GECE YARISI PAYLAŞIM

Oulai’nin abisi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oulai’nin Trabzon’da mutlu olduğunu ve bir sonraki maça odaklandığını belirtti.

Oulai’nin abisi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkes, Oulai’nin Trabzon’da olmaktan mutlu olduğunu ve önündeki maçı düşündüğünü bilsin.”