Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve 0-0 biten Galatasaray–Trabzonspor karşılaşmasının ardından, iki Fildişi Sahilli futbolcu Singo ve Oulai tüm günü birlikte geçirdi.

Singo’nun, maç sonrası Oulai’yi yemekte ağırladığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile anlaşıldı.

İstanbul'da birlikte vakit geçiren ikili sık sık Instagram'dan story paylaştı.

Süper Lig'de bu sezon ortaya koydukları performansla adeta parmak ısırtan ikilinin o paylaşımları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Özellikle Galatasaray maçındaki müthiş oyunuyla herkesin beğenisini kazanan 19 yaşındaki Christ Oulai için sarı kırmızılı taraftarlar da gelecekte transfer beklentisi içerisine girdi.