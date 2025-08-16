Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, hem özel hayatı hem de hakkında çıkan iddialar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Özpirinçci, eşi Burak Yamantürk’e olan güvenini bir kez daha dile getirdi.

Eşi Burak Yamantürk’ün yıllardır formunu koruduğuna ve disiplinine dikkat çeken Özpirinçci, “Burak makine gibi bir adam. 16 yaşından beri hep formda. Odaya girdiği anda ilgiyi çeker” dedi.

Oyuncu, eşinin kadınların ilgisini çekmesinden rahatsız olmadığını da esprili bir dille anlattı:

“Yanımda bir kadın ona asılsa çok gülerim, keyifle izlerim. Burak bu konuları harika idare eder. Ben asla karışmam, çünkü karışmak ona da bana karışma hakkı verir.”

'SALİH'İN CANINA OKUYACAĞIM'

Yeni bir projede birlikte rol alacağı Salih Bademci’ye de göndermede bulunan Özpirinçci, son dönemde çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi.

“Hamile değilim. Yeni projede Salih’in canına okuyacağım” diyen oyuncu, bu sözleriyle hem söylentilere son verdi hem de hayranlarını yeni projeye dair meraklandırdı.

Burak Yamantürk ile olan evliliğiyle sık sık örnek çiftler arasında gösterilen Özpirinçci’nin bu açıklamaları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.