Balıkesir Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedilirken paniğe neden oldu. Yer bilimci Övgün Ahmet Ercan, "Deprem bilimci olduğum 55 yıldır hep acıyı gördüm, ancak yöneticiler ile halk gerçekleri göremedi." dedi.

Ercan, "Bilgi toplumu değil hurafe toplumu olunca, yetkin kişilerce ülke yönetilmedikçe, ülkenin ekonomik sorunu, halkın geçim sıkıntısı çözülmedikçe o ülkede yapı yıkımları ile deprem ölümleri bitmez." değerlendirmesini yaptı.

Ercan şunları kaydetti:

Deprem bilimci olduğum 55 yıldır hep acıyı gördüm, ancak yöneticiler ile halk gerçekleri göremedi. Bilim yol gösterir, yalnızca bilim bilim korur.