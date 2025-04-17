Bilim insanları, bugüne kadar Dünya’daki suyun gezegen oluştuktan sonra su içeren gök taşları ve kuyruklu yıldızlarla geldiğini düşünüyordu. Fakat yeni bulgular, suyun gezegenin yapı taşlarında başından itibaren bulunabileceğini gösterdi.

Araştırmada, ‘enstatit kondrit’ (EC) olarak bilinen ve Dünya’nın ilk oluşum sürecindeki kayalarla benzer bileşime sahip nadir gök taşları incelendi. Gelişmiş bir X-ışını analiz tekniğiyle yapılan incelemelerde, bu gök taşlarında Dünya okyanuslarının oluşmasına yetecek miktarda hidrojen bulunduğu tespit edildi.

Oxford Üniversitesi’nden yer bilimci Dr. James Bryson, “Gezegenimizi oluşturan malzemenin, daha önce düşündüğümüzden çok daha fazla hidrojen içerdiğini artık biliyoruz. Bu da Dünya’daki suyun sonradan değil, doğal süreçlerle oluştuğu fikrini destekliyor” dedi.

Araştırmacılar, hidrojenin kaya örneklerinin dış etkenlerle kirlenmemiş alanlarında bulunduğunu belirledi. Bu da hidrojenin göktaşına sonradan bulaşmadığını ve doğal olarak içerdiğini gösteriyor.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Thomas Barrett ise “Numunelerde hidrojen sülfür tespit ettiğimizde çok heyecanlandık. Bu, hidrojenin Dünya’ya sonradan değil, baştan itibaren gezegenin yapısında bulunduğuna dair önemli bir kanıt” ifadelerini kullandı.