Asena Keskinci'nin, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci, Evrim Akın'ın "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ve babasıyla ilişki yaşadığını ileri sürmüştü. Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti.

Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.

"ZORBALIK YAPACAK BİR KIZ DEĞİL"

Konuyla ilgili son olarak usta oyuncu Oya Başar konuştu. Başar, 2011-2013 arasında yayınlanan 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi: "Evrim Akın'la 75 bölüm dizi çektim. Çok saygılı ve çok efendidir. Zorbalık yapacak bir kız değil. O kadar şeker, o kadar naif bir hanımefendi ki böyle şeyleri duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben hiçbir gün ne terbiyesizliğini ne saygısızlığını görmedim" dedi.

Kızı Ayşe Kırca ile ilişki yaşayan Doğu Demirkol hakkında da samimi açıklamalar yaptı. Müstakbel damadını çok sevdiğini belirterek "Doğu çok şeker bir çocuk. Çok efendi, saygılı. Çok da iyi anlaşıyorlar. Onların mutlu olması bize yetiyor" dedi.