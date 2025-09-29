Gupse Özay'ın ilk dizi denemesi olan Mavi Dolunay Otel,18 Eylül'de Netflix'te yayınlandı.

Kerem Bürsin ile Öykü Karayel'in başrolü paylaştığı 8 bölümlük dizideki 'koltuk altı' sahnesi ise sosyal medyada çok konuşuldu.

Karayel'in, Bürsin'in koltuk altını yaladığı sahneden önce çekilen videoda "Yarın sahnede koltuk altını yalarken gülmeyeceğim abi. Gerileceğim çünkü" dediği görüldü.

Ancak ünlü oyuncu Karayel'in sahne çekilirken güldüğü kamera arkası görüntüler de ortaya çıktı.

'ÖYKÜ'NÜN PROFESYONELLİĞİ İNANILMAZ'

Sahne hakkında konuşan Kerem Bürsin, "Öykü'nün profesyonelliği inanılmaz ama o sahnede hepimiz zorlandık" dedi.

'GERÇEK HAYATTAN ESİNLENDİM'

Senaryoyu yazan Gupse Özay ise bu tür "çılgın" fikirleri bilinçli olarak eklediğini belirterek, "Platonik aşkı komik kılmak için gerçek hayattan esinlendim" diye konuştu.

'NEDEN BÖYLE BİR SAHNE VAR?'

Sahne ilgili "Biz sana Kuzey Güney'de aşıktık, kendine bu sahneyi nasıl yakıştırdın?", "Senaristler başka alemdeler", "Neden böyle bir sahne var para için koltuk altını yalamak nedir bir insanın?", "Bu ne biçim bir senaryo, hayır yani hangi akıl fikir ile yazılmış hangi akılla kabul etmişler iğrenç" gibi sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı.

İLK DİZİ...

Dizi, Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın üstlendiği 8 bölümlük bir dijital komedi projesi. Alaçatı'nın büyüleyici atmosferinde geçen hikaye, mütevazi bir butik otel olan Mavi Dolunay Otel'i merkeze alıyor.

Oteli işleten anne-kız üçlüsünün hayatı, gizemli bir iş insanı olan Kaan'ın (Kerem Bürsin) otele konaklamasıyla altüst oluyor. Kaan, otel sahibinin kızları Gülten (Gupse Özay) ve Nedret (Öykü Karayel) arasında platonik bir aşk üçgeni yaratıyor.

Hikaye, absürt komedi unsurlarıyla dolu; kasaba sakinlerinin de dahil olduğu olaylar zinciri, izleyiciyi kahkahalara boğmayı vaat ediyor.

Kadroda ayrıca Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan ve Ülkü Duru gibi deneyimli isimler yer alıyor.