2018’de yapılan ihaleyle başlayan havalimanının maliyeti 7 yılda 459 milyon 160 bin TL’ye çıktı. Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış töreninde “19 yıldır havacılıkta başarı öyküsü yazmaya devam ediyoruz” demişti.

Gaziantep Havalimanı terminal binası ile apron yapımı için 8 Mart 2018’de ihale düzenlendi. Havalimanının 283 milyon 270 bin TL’ye mal olacağı ve 2020 yılında biteceği belirtildi ancak açılış 2 sene gecikmeli 25 Aralık 2021’de yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı açılışta Adil Karaismailoğlu, “havacılıkta başarı öyküsü” ifadeleriyle talihsiz açıklamayı yaptı. Ancak aradan iki yıl geçti yine işler eksik kaldı, bu kez havalimanının VIP ile nizamiye binası yapımı için ihale düzenlendi. 13 Temmuz 2023’te düzenlenen ihalede 47 milyon 500 bin TL’lik sözleşme yapıldı.

PEŞ PEŞE İHALELER

7 Ekim 2024’te ise Gaziantep Havalimanı Başmüdürlüğü inşaatı devam eden VIP binasına ek, gelen yolcu salonu ihalesi düzenlendi. Bunun için de 6 milyon 440 bin TL ödendi. Son olarak ise Gaziantep Havalimanı apron bariyer, garaj, VIP ve nizamiye binalarının tamamlanması için geçtiğimiz ay ihale düzenlendi. 20 Ağustos 2025’teki ihalede de 121 milyon 950 bin TL ödendi. 2020 yılında tamamlanacağı belirtilen ve 2021’de açılışı yapılan havalimanı için 7 yılda devletin kasasından çıkan tutar 459 milyon 160 bin TL oldu.