South China Morning Post'un haberine göre Japonya'da yaşayan 38 yaşındaki Takuya Higashimoto, ülkenin popüler yemek sipariş uygulamalarından Demae-can'ın sistemindeki bir güvenlik açığını kullanarak tam iki yıl boyunca ücretsiz yemek yedi. Polis ise Nagoya kentinde yaşayan Higashimoto'nun 1.000'den fazla sahte sipariş vererek uygulamayı dolandırdığını açıkladı.

BULDUĞU O AÇIKLA MİLYONLUK ZARARA UĞRATTI

Habere göre Higashimoto, verdiği her siparişin ardından "teslim edilmedi" bildirimi yaparak 1.095 kez ücret iadesi aldı. Bu yöntemle şirketi 3.7 milyon yen (yaklaşık 1 milyon TL) zarara uğrattı.

Uygulama üzerinden genellikle pahalı yiyecekler sipariş eden Higashimoto'nun favorileri arasında kutu yılan balığı, hamburger biftek ve dondurma yer alıyordu.

Dolandırıcılığın tespit edilmemesi için 124 farklı sahte hesap açan adam, her biri için uydurma isimler ve yanlış adresler kullandı. Ayrıca sahte kimliklerle ön ödemeli telefon kartları alarak siparişlerden sonra bunları iptal etti.

"DENEMEK İSTEDİM, SONRA DEVAM ETTİM"

Son siparişinde dondurma ve tavuk biftek isteyen Higashimoto, teslimatın ardından yine "sipariş ulaşmadı" mesajı gönderdi. Bu sayede 16 bin yen (yaklaşık 4.500 TL) iade aldı.

Polise verdiği ifadede yaptığı dolandırıcılığı şöyle itiraf etti:

"Başta sadece denemek istedim. Ama bedava yemeğin (paranın) tadını alınca duramadım."

UYGULAMA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan olayın ardından Demae-can şirketi, kullanıcı kimlik doğrulama sistemlerini güçlendireceğini ve "teslim edilmedi" şikayetlerini otomatik analiz edecek yeni bir algoritma geliştireceğini açıkladı.