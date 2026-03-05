Ünlü oyuncu Tolga Güleç ve spiker Öykü Cengiz, uzun süredir süren aşklarını resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yaz nişanlanan çift, 13 Haziran 2026’da nikâh masasına oturacak.



FENOMEN DİZİLERDE ROL ALDI



Tolga Güleç, kariyerine “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisindeki Ahmet karakteri ile büyük bir çıkış yaparak başladı. Daha sonra “Poyraz Karayel”, “Fazilet Hanım ve Kızları” ve “Masumiyet” gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettirdi. Güleç, profesyonel hayatındaki başarılarının yanı sıra özel hayatında da mutluluğu buldu.









GEÇEN YIL NİŞANLANDI

Çift, Temmuz 2025’te nişanlanarak ilişkilerini resmiyete döktü. Sevenlerinin büyük ilgisini çeken bu adımın ardından, düğün hazırlıklarını da hızla sürdürüyorlar. Tolga Güleç ve Öykü Cengiz’in mutlulukları, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı buldu.

Düğün tarihinin açıklanmasıyla birlikte, çiftin hayranları coşkularını dile getirirken, Tolga Güleç’in projelerdeki başarısı ve özel hayatındaki mutluluk birleşince haber magazin ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü.