Apple yetkilileri, güncellenen programın amacının "kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkarmak" olduğunu belirtti. Şirket, 2019'da başlattığı hata avcılığı programında maksimum ödül miktarını 1 milyon dolar olarak belirlemişti. Ancak artan siber saldırılar ve karmaşık casus yazılımların ardından bu miktar beş kat artırılarak 5 milyon dolara çıkarıldı. Bu rakamın ise Apple tarihindeki en yüksek ödül olduğu duyuruldu.

SON YILLARDA SALDIRILAR HIZLA ARTTI

Uzmanlara göre Apple'ın bu kararı, son yıllarda hızla çoğalan devlet destekli hacker grupları ve ticari siber istihbarat saldırıları nedeniyle alındı.

Birçok yasa dışı platformda şirket sistemlerindeki açıkların milyonlarca dolara alıcı bulduğu biliniyor. Bu nedenle teknoloji devleri, güvenlik araştırmacılarını ödüllendirerek bu açıkların "karaborsaya düşmeden" kendilerine raporlanmasını sağlamaya çalışıyor.

Apple kaynaklarına göre yeni sistem, siber güvenlik araştırmacılarını "etik hacker" olmaya teşvik ediyor. Şirketin hedefi, açık avcılarının bulgularını doğrudan Apple'a bildirmesini ve böylece hem kullanıcı verilerinin hem de sistem altyapısının korunmasını sağlamak.

REKOR ÖDÜL REKABETİ KIZIŞTIRACAK

Apple yetkilileri, "Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılarla iş birliği yaparak, güvenliği herkes için daha güçlü hale getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Apple'ın yeni ödül sistemi, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar, bu adımın diğer teknoloji devlerini de ödül miktarlarını artırmaya yöneltebileceği konusunda hemfikir...