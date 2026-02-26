Açıklamalarıyla gündemde kendine yer açmaya çalışan Oytun Erbaş bu kez de katıldığı televizyon programında gazetecilik mesleğini hedef aldı. Erbaş, gazeteciliğin bir meslek olmadığını içi boş söylemlerle savunarak basın emekçilerini küçümsemeye kalkıştı.

"GAZETECİLİK DİYE BİR ŞEY YOK"

Erbaş medya ile ilgili bir fikri olmadığını buna rağmen kendisinde konuşma hakkı bulduğunu şu sözlerle gösterdi:

"Gazeteci ne demek? Gazeteci diye bir şey yok. Bugün mühendis de gazetecidir, doktor da gazetecidir, ben de gazeteciyim. Bildiklerini söylemeye gazetecilik deniyor artık. Özgürlükler, kavramlar… Gazetecilik bir meslek değildir, popüler kültürün ürünüdür. Instagram gibidir."

SKANDAL AÇIKLAMALARIYLA BİRÇOK KEZ GÜNDEME GELDMİŞTİ

Erbaş, COVID-19 pandemisi sürecindeki tartışmalı iddiaları ile sık sık gündeme gelmişti. Oytun Erbaş binlerce kişinin yaşamına malolalan salgının ilk haftalarında kanal kanal gezerek Covid'in Türk genine bulaşmayacağını bu yüzden Türkiye'de görülmeyeceğini iddia etmişti. Salgının şiddeti artınca da usulca ortalıktan çekilmişti.

Katıldığı başka canlı yayında yaptığı açıklamalarla tepki çeken Erbaş, yaptığı konuşmada "Ama sen 300 metrekare evim olsun, daha şov olsun, şunu yiyeyim, bunu yapayım. Bunun sonu yok ki! Bugün kuru fasulyedeki protein de, etteki protein de aynı. Onun için mütevaziliği öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa, 50 verin yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Onun için ben her zaman şunu söylüyorum. Fakir hayat ya da fakir tip hayat en sağlıklı hayattır." demişti.

23 Nisan’da gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Erbaş, "Asıl büyük deprem henüz gelmedi. Küçük depremler olabilir, ancak yıkıcı olmayacak. Büyük deprem bir gün mutlaka olacak" ifadelerine yer vermişti.

OYTUN ERBAŞ KİMDİR?

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978’de İzmir’in Ödemiş ilçesinde doğmuş bir tıp doktoru ve akademisyendir. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş ve fizyoloji ile deneysel tıp alanlarında çalışmıştır. Akademik kariyerine araştırma görevlisi olarak başlayan Erbaş, yardımcı doçent olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde görev yapmış, daha sonra çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Çalışma alanları arasında sinirbilim, fizyoloji, deneysel tıp ve nörobilim yer almakta olup, uluslararası bilimsel dergilerde makaleleri bulunmaktadır.