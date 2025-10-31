Erbaş, Asperger sendromuna sahip bireylerin yaşam biçimlerine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. “Biz Aspergerlilere ‘sen salaksın’ dersen, ‘doğru söylüyorsun, bir sürü salaklığım var’ deriz. Bizde narsizm olmaz, çok doğalızdır. Ama ritüellerimize karışırsan, tepki gösteririz” sözleriyle karakteristik özellikleri kendine has bir üslupla anlattı.

Asperger Sendromu Nedir?

Asperger sendromu, otizm spektrum bozuklukları arasında yer alan nörogelişimsel bir durumdur. Bu sendroma sahip bireylerde dil gelişimi genellikle normal seyrederken, sosyal iletişim ve etkileşimde güçlükler görülebilir. Asperger’li kişiler, belirli ilgi alanlarına yoğunlaşabilir, günlük rutinlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilir ve sosyal ipuçlarını anlamakta zorlanabilirler. Duygusal tepkilerinde samimi ve doğrudan olma eğiliminde olan bu bireyler, zaman zaman toplumsal kuralları kavramakta zorluk yaşayabilir.