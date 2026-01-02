Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Oytun Erbaş ile Survivor yarışmasının eski yarışmacılarından Evrim Keklik tartıştı.

Beyaz TV'de bugünkü programa katılan Erbaş, Survivor görüntülerinin ekrana verilmesinin ardından olumsuz yorumlarda bulundu.

"Survivor tiyatro, yalandan ağlıyorsunuz burada" diyen Erbaş'ın sözlerine sinirlenen Evrim Keklik, "Ben orada bedel ödedim" diyerek karşılık verdi.

Keklik'in bu sözlerine karşılık Oytun Erbaş'ın "Sanki bir buluş yaptınız ya da bir açı doyurdunuz" şeklindeki yorumu da tartışmanın alevlenmesine neden oldu.

Evrim Keklik, "Ben daha fazla yorum yapmayacağım" derken sunucu Erhan Çelik ise ortamı yumuşatarak, ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı.

İkilinin tartışması sosyal medyada da gündem oldu.