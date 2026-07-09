Birçok konuda yaptığı yorumlarla gündemde kendine yer açmaya çalışan Oytun Erbaş, bir kez daha tepkilerin odağında.

Erbaş, bu defa bir televizyon kanalında Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbaş'ın açıklamalarına usta haber spikeri Gülgün Feyman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'BİR YAYINCILIK CEHALETİ'

Feyman paylaşımında, "Prof. Oytun Erbaş denen adam, ne profesörü ki Trump konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda malum kanalda yorum yaptırılıyor? Bu nasıl bir yayıncılık cehaleti ve rezaletidir" ifadelerini kullandı.

Oytun Erbaş'ın değerlendirmeleri sosyal medyada tartışmalara neden oldu.