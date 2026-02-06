Hindistan’da Güney Kore menşeli bir mobil ‘rol yapma’ oyununu fazla oynuyorlar diye cep telefonları ellerinden alınan kız kardeşler Nishika, Prachi ve Pakhi, el ele 9’uncu kattan atlayarak canlarına kıydı. Aileleri “Oyuna bağımlı hale gelmişlerdi” derken, 2 yıldır okula gönderilmeyen kardeşlerin günlüklerine kendilerini hayata bağlayan tek şeyin bu oyun olduğunu yazdıkları öğrenildi.



ÜLKEMİZDE DE BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURUYOR



Başta mobil oyunlar olmak üzere erken yaşta başlayan 'oyun bağımlılığı' Türkiye'de de ebeveynler için büyük problem arz etmekte. Çocuklarının vereceği tepkilerden çekinen ebeveynler, uzun saatler oyun oynanmasının önüne geçmekte güçlük yaşarken, uzmanlar bu tür durumlarda psikolojik destek alınması gerektiğini belirtiyor.