Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, 27 Şubat'ta meydana gelen soygun olayında, kar maskesi takan ve uzun namlulu bir oyuncak silah taşıyan şüpheli, akaryakıt istasyonunun marketindeki kasiyeri tehdit ederek 2 bin 940 lira para alıp kaçtı.
EVİNDE BASKINLA YAKALANDI
Polis ekipleri, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle şüphelinin E.S. olduğunu tespit etti. E.S., plakasız motosikletiyle kaçtıktan sonra evine yapılan baskınla yakalandı.
TUTUKLANDI
Şüphelinin soygunda kullandığı silahın oyuncak olduğu, silahı parçalayarak kaçış güzergahındaki kamyonetin kasasına attığı, diğer eşyalarını ise sakladığı belirlendi. 2 bin 940 lirayı eve getiren E.S., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.