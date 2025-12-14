Kolon kanseri ile mücadele eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, İzmir'de yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 37 yaşında yaşamını yitirdi.

Ferdi Zeyrek'in vefatında da cenazeye gelerek vefa gösteren Manisalı Ünlü Oyuncu Demet Evgar, Gülşah Durbay'ın vefatının ardından Instagram hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı.

"SEN ATAMIZIN KIZISIN"

Gülşah Durbay ile fotoğrafını paylaşan Demet Evgar mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer buradan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak."