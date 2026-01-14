'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Ayşe' karakteriyle tanınan ardından birçok yapımda rol alan Elvin Levinler, kariyerine influencer olarak devam etme kararı almıştı. Levinler sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok dikkat çekiyor.

Pek çok farklı yöntemi deneyen Elvin Levinler; yoga, nefes çalışmaları, meditasyon ve doğal beslenme gibi başlıkları hayatının merkezine almış durumda. 37 yaşındaki Levinler, sağlıklı yaşam konusunda denemekten çekinmeyen isimler arasında yer alıyor.

Son olarak ise Elvin Levinler buccal masajını denedi. Yüz gençleştirme ve kas gevşetme amacıyla uygulanan bu yöntemi deneyen evinler, ağzının içine masaj yapıldığı anları Instagram'da takipçileriyle paylaştı.