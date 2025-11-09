Türkiye'nin sevilen oyuncularından Demet Evgar, İbrahim Selim'in kanalındaki programa konuk oldu. Oyunculuk geçmişinden kişisel hayatına kadar çok sayıda soruya samimiyetle yanıt veren Evgar, son zamanlarda yaşadığı süreçlerin ardından yalnız hissetmediğini ve izleyicilerin kendisine güvendiğini ifade etti.

"SEYİRCİ İLE ÖRDÜĞÜMÜZ GÜVENİ SON AYLARDA İYİ ANLADIM"

Demet Evgar samimi açıklamalar yaptığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Taşıyamayacağım sorumluluğun altına girmedim bu zamana kadar çok şükür. Biri bana 'Bunu söyle' dedi diye onu söylemem. Onun altının dolu olması lazım. Zaten olmazsa inandırıcılığı da olmaz. 25 yıldır seyirci ile karşılıklı ördüğümüz bir güven olduğunu son aylarda daha iyi anladım. Tamam bu işi severek yapıyoruz demekten bambaşka bir yere taşında artık benim için mesele. Ben bu dünyadan gitmeden bunu yaşayabildiğim için çok şanslıyım ve çok teşekkür ediyorum seyirciye çok teşekkür ediyorum"